Евро взлетел на фоне ослабевшего рубля

Курс европейской валюты превысил 79 рублей

Новые санкции, обещанные нашей стране американцами из-за "дела Скрипаля", подкосили рубль. На фоне плохих для России новостей "деревянный" дешевеет. Евро же на этом фоне подорожал – курс впервые за четыре месяца перешагнул отметку 79 рублей.

На сегодняшних торгах Московской биржи европейская валюта взлетела почти до 79,02 рубля. Чуть позже курс скорректировался. К 15:04 за евро давали 78,93 рубля.

Доллар торгуется по курсу 68,01 рубля.

Накануне, 21 августа, рубль потерял по отношению к доллару 17 коп., к евро – 76 копеек.

Напомним, вступление в силу новых антироссийских санкций американцы анонсировали уже сегодня. Речь идет об ограничении на поставки в нашу страну продукции двойного назначения. Очередные "драконовские меры" США вводят на фоне произошедшего в Солсбери так называемого отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В случившемся в Британии 4 марта "покушении" Запад обвиняет Россию.

Как сообщалось ранее, нас ждет и второй пакет санкций, если Москва не откажется от использования химоружия. В этом случае импорт и экспорт фактически запретят. Кроме того, небо США закроют для "Аэрофлота".