Рублю оставили шанс на спасение

Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней

Рубль продолжает свое стремительное падение. Введение нового пакета американских санкций все же не пощадило "россиянина", хотя эксперты и обещали, что ограничения уже учтены в текущей цене и катастрофического падения не произойдет. Вместе с тем у отечественной валюты наконец-то появился шанс немного укрепить свои позиции.



На торгах в среду, 22 августа, американский доллар вырос к рублю на 75 коп. и достиг уровня 68,03 руб. за единицу. Евро продемонстрировал еще более мощный рывок и подорожал аж на 1,05 руб., до 78,9 руб. за единицу, свидетельствуют данные Московской биржи. Несмотря на то, что введенные накануне санкции уже были в какой-то степени отыграны рублем, он все же ушел к своим локальным минимумам.

Настораживает, что рубль так просел от пакета ограничений, который мало затрагивает российскую экономику (они касаются лишь запрета на поставки продукции двойного назначения). Сейчас на повестке дня у Конгресса США находится законопроект о введении рестрикций против стратегических компаний, российского госдолга и государственных банков. Эти меры будут рассмотрены в сентябре. Если законодатели примут данный документ, для рубля и всей отечественной экономики это обернется куда более болезненными последствиями.

Другим фактором давления на российскую валюту являются переговоры властей США и Китая по поводу торговых вопросов. Участники рынка не верят, что они закончатся результативно. В ситуации неопределенности инвесторы предпочитают не вкладываться в рисковые активы, а потому спрос на российские облигации (а значит, и на российскую валюту, которая нужна для их покупки) падает.

До прихода осенней волны неприятных санкционных слухов и новостей остается немного времени, и в эти недели рубль "может рассчитывать на период коррекционного роста, чему будет способствовать дорожающая нефть", заявила "Российской газете" аналитик ГК Forex Club Дарья Созонова.

По ее словам, нефтяные котировки растут из-за удешевления доллара на фоне критики президентом США Дональдом Трампом политики Федеральной резервной системы по повышению ставки. В настоящий момент нефть сорта Brent торгуется в диапазоне $70,3-75,9 за баррель.

"Дополнительную поддержку рублю окажет старт налогового периода в стране. До конца августа против доллара рубль может вернуться в диапазон 67-67,5 рубля, против евро – двигаться в коридоре 77,5-78 рубля", – прогнозирует Созонова.

Менее оптимистичное предсказание дает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов. "У рубля пока нет никаких шансов на укрепление к иностранным валютам. По прогнозу жду дальнейшего укрепления доллара до 68,9-69 рублей. Не исключаю, что после отметки 69 рублей за доллар США волатильность на рынке возрастет. Серьезное сопротивление находится на уровне 71,5 рубля", – приводит слова эксперта "Прайм".