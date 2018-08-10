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Европа страдает от российских санкций

Фото: Peter Kneffel/ DPA/ TASS
В Берлине подсчитали ущерб от запретов, введенных нашей страной в ответ на ограничения Запада

За четыре года, с тех пор как Россия в ответ на санкции ЕС объявила продовольственное эмбарго, в сельхозотрасли Германии заметных потерь не произошло. Об этом заявили в Министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

В середине 2015 г. доходы в сельхозсекторе страны временно упали,но не больше чем на 0,3%, а в пищевой промышленности – максимум на 0,4%.. Однако с того времени негативный эффект должен был еще больше ослабеть, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых РФ, товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией уменьшился до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 г., отметили в министерстве. Однако это сокращение удалось компенсировать переходом на другие рынки.

Ранее некоторые представители европейского бизнеса заявляли об ухудшении экономической ситуации в сфере молочного производства во Франции, говорили о падении цен на свинину в Бельгии и других подобных последствиях ограничительных мер, принятых Россией в ответ на санкции Евросоюза, напоминает телеканал "360"

Сильнее всего продуктовое эмбарго РФ отразилось на Испании. Новые рынки сбыта в Бразилии и Канаде, которые нашла эта европейская страна, проигрывают российским. отмечает URA.RU

В понедельник, 6 августа, исполнилось четыре года с начала действия эмбарго. В этот день 2014 г. президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Тогда под запретом оказались многие продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочка. А в ииюле действие указа было продлено до конца 2019 года.

Полина ДОРОЖКИНА
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