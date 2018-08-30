Франция призвала к перезагрузке отношений с Россией

Представители Пятой Республики устали от нелепых санкций

В Европе все больше звучат голоса, призывающие к обновлению отношений с Москвой. Сегодня об этом говорил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместном пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте. Француз предложил Евросоюзу модернизировать отношения с Российской Федерацией.

По его мнению, европейцы способны отстаивать свои стратегические интересы и финансовую независимость в ответ на новую глобальную экономическую и оборонную ситуацию, вызванную президентством Дональда Трампа в Соединенных Штатах.

Французский лидер заявил, что Европа долгое время полагалась на защиту США, и, хотя НАТО сохраняет важную роль, Евросоюзу необходимо укреплять собственный оборонный потенциал.

"В наших интересах, чтобы у ЕС были стратегические отношения с Турцией, а также и с Россией, которые приносят стабильность, которые в долгосрочной перспективе дадут больше сил и согласованности", – цитируют Reuters Макрона.

Одновременно с тем лидер Пятой Республики подчеркнул, что нельзя отмахнуться от происходящего.

"Дело не в том, чтобы забыть последние несколько лет, что было бы неправильно, а просто подойти реалистично... для более глубокого сотрудничества", – сказал Макрон и добавил, что России нужно сигнализировать о проблемах, в том числе о мирном процессе на Украине.

Отношения с Москвой необходимо "обновлять", подчеркнул французский лидер.

"По таким вопросам, как кибербезопасность, оборонная сфера, стратегические отношения, мы могли бы выстроить рамки новых отношений между Евросоюзом и Россией, которые согласовывались бы с курсом ЕС. Стабильность во всем регионе в наших интересах", – резюмировал французский президент.

Сегодня же почти в унисон с лидером страны выступила депутат Европарламента от Франции Софи Монтель, призвавшая ЕК к диалогу с Россией, поскольку темпы экономического роста в ЕС снизились из-за действующих антирроссийских ограничений.

"Быть может, после нескольких лет ненужного санкционного режима в отношении России Еврокомиссия наконец рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец этому нелепому фарсу, от которого постоянно страдают одни и те же страны?" – сказала парламентарий в интервью RT.

Она считает, что российские контрсанкции серьезно влияют на экономику Пятой Республики.

Накануне свою лепту внес в вопрос разрешения санкционных баталий президент Чехии Милош Земан. Выступая перед послами республики, он отметил, что в подобных ограничениях "проигрывают обе стороны", многое теряют как ЕС, так и РФ. Земан убежден, что нет смысла дальше продолжать санкции в отношении Москвы, пришло время говорить об их результатах, пишет РИА "Новости".

