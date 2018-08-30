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Санкционный фарс: Россия адаптировалась, Европа рыдает

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Попытка надавить на Москву обернулась ударом по экономике ЕС

Санкции против России привели к снижению темпов экономического роста – но только в Европе. Об этом заявила депутат Европарламента, представляющая Францию, Софи Монтель. Она указала, что спустя 4 года после введения Западом ряда ограничительных мер Россия смогла адаптироваться к ситуации, а вот европейские производители так и не нашли новых рынков сбыта и несут значительные потери. И дальше будет только хуже, предупредила европарламентарий.

"Темпы экономического роста стран еврозоны в 2018 г. прогнозируются на уровне 2,2%, а в 2019 г. снизятся до 1,9%. В Европе сильнее всего пострадает Франция, чьи темпы роста снизятся до 1,7%", – привела Монтень прогноз МВФ.

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По ее данным, отказ от сотрудничества с РФ сильнее всего ударил по Германии, Испании, Франции и Греции. Причем, страдает как крупный бизнес, так и малые предприятия.

"Быть может, после нескольких лет ненужного санкционного режима в отношении России Еврокомиссия наконец-то рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец этому нелепому фарсу, от которого постоянно страдают одни и те же страны?" – приводит RT слова Монтель.

Напомним, что летом этого года Еврокомиссия отказалась продлевать меры поддержки европейским фермерам и сельскохозяйственным предприятиям, которые лишились возможности поставлять продукцию в РФ.

Николай ВИКТОРОВ
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