Москва ударит по доллару в ответ на санкции

Давление на экономику РФ вернется бумерангом

Настал момент, когда Россия может сделать то, к чему давно стремится, – отказаться от доллара в международной торговле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Очередные американские санкции подталкивают Москву к этому.

"Нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике, – отметил дипломат. – Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", – приводит слова Рябкова "Международная жизнь".

Судя по всему, первыми от доллара откажутся российские оружейники. Военно-техническая продукция РФ настолько востребована в мире, что Москва может диктовать партнерам условия по оплате. В частности, предлагать вести расчеты в рублях или нацвалюте покупателей, если та имеет достаточно твердые позиции. Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"У нас большой товарооборот с Индией, Китаем, Турцией. Это потенциально первые претенденты (на переход в расчет в нацвалютах)", – сообщил он "Интерфаксу", добавив, что внутри ОДКБ "работаем уже давно в рублях".

Ранее глава Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что ведомство уже прорабатывает перевод расчетов в индийские рупии, китайские юани, дерхамы, а также рубли. В свою очередь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на форуме "Армия-2018" отмечал, что с переходом на расчеты в нацвалютах станет гораздо проще выполнять контракты на поставку вооружений в другие страны.



Эксперты такой шаг оценивают положительно. "Отказ от использования доллара в торговых расчетах – это удар по американской экономике, это наш ответ на американские санкции", – сказал в эфире Euronews начальник сектора РИСИ Вячеслав Холодков.

Очередные ограничительные меры против российской экономики США ввели 22 августа. Они затрагивают энергетический сектор и поставки электроники и технологий, которые можно использовать для продукции двойного назначения. Данные санкции США назвали наказанием России за недоказанное отравление Скрипалей в Великобритании.

