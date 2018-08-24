Cтоунхендж объявили опасным для туристов

Тень дела Скрипалей может омрачить отдых россиян

Российское посольство в Великобритании предупредило туристов о том, что они могут стать объектами интереса спецслужб, если захотят поехать посмотреть на Стоунхендж.

"Посещая Стоунхендж и Солсбери, вы рискуете привлечь внимание британских спецслужб. Им очень нужны "доказательства" причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Если что – звоните в Посольство", – сообщается на страничке дипломатического представительства в Twitter.

Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение в английском графстве Уилтшир. Внесено в список Всемирного наследия, датируется новокаменным или бронзовым веком. Расположено в 13 км к северу от города Солсбери, где в марте этого года были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.