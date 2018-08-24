США пытаются оживить мертвых Скрипалей

Американцы опубликовали новый пакет антироссийских санкций

Очередные ограничительные меры, как сообщалось ранее, связаны с так называемым отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Вашингтон обвиняет Москву в применении химоружия. Сегодня стали известны подробности санкций против нашей страны.

Новый пакет начнет действовать с 27 августа, в понедельник. Документ Госдеп США опубликовал в официальном правительственном журнале Federal Register.

В тексте документа говорится, что Америка отказывается от любой помощи России, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также нашей стране запретили экспорт оружия и продукции двойного назначения. В список исключений вошла продукция, связанная с космической отраслью, а также необходимая для безопасных полетов гражданской авиации.

Между тем на публикацию документа уже отреагировали в российском МИД, передает РИА "Новости". Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала бесконечные антироссийские санкции "рутиной" и отметила, что новые ограничительные меры принесут лишь излишнее напряжение.

Попытки США раздуть уже давно "умершее" дело Скрипалей тщетны. "Драконовские меры" американцев не принесут нашей стране ущерба, как они рассчитывают.