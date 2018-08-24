Скрипали в недоумении: США откладывают санкции против РФ

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Новый пакет экономических ограничений в отношении России
должен был начать действовать 22 августа, однако этого не произошло.
Санкции в связи с "делом Скрипалей" должны были вступить в силу с момента публикации документа в Федеральном регистре (Federal Register) еще в минувший вторник, однако одобренный закон так и не появился.
"Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа", – рассказали РИА "Новости" в Госдепе.
Однако санкции все же будут применены, подчеркнули в ведомстве. Они должны заработать 27 августа. С чем связана такая задержка, в Госдепе не уточнили.
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