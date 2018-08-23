Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На "Армию-2018" привезли уникальную БМП

Т-14 &#34;Армата&#34;. Фото: &#34;Утро&#34; Т-15. Фото: Utro.Ru Т-15. Фото: Utro.Ru
Деривация-ПВО. Фото: Utro.Ru БМП Курганец. Фото: Utro.Ru БМПТ &#34;Терминатор&#34;. Фото: &#34;Утро&#34; БТР &#34;Бумеранг&#34;. Фото: &#34;Утро&#34; +1
продолжениеБелорусы собрали дрон-камикадзе
Военные "козырнули" машинами будущего

О том, что на "Армии-2018" в этом году впервые представят БМП на платформе "Армата" Т-15, военные эксперты заговорили еще в середине лета.

Тяжелая боевая машина пехоты, аналога которой никогда не было в советской и российской армии, должна была стать изюминкой форума еще и потому, что, в отличие от "парадной версии" с 30-миллиметровой пушкой, на выставку привезли Т-15 с мощнейшим боевым модулем АУ-220М "Байкал". И 57-миллиметровое орудие, и сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака" превратили "Армату" в какой-то "космический броневик будущего".

По теме

Если подойти к Т-15 поближе, то становится понятно, что внешне машина не похожа ни на одну из известных БМП и скорее напоминает то ли боевой корабль, то ли катер, выкрашенный в зеленый цвет. Машина визуально огромная. И это неудивительно: весит она даже больше, чем танк "Армата", – 50 тонн.

Фото: Utro.Ru

Танковый уровень бронирования, активная защита "Афганит". Т-15 создавалась, чтобы вести бой в одном строю с танками "Армата". Но возможностей у БМП даже больше. Машину специально "натаскивают" на беспилотники вроде американских MQ-1 Predator. Для их уничтожения у Т-15 есть ПТРК "Корнет-ЭМ", которые также эффективны против танков и вертолетов.

Т-15. Фото: Utro.Ru

Неясно только, когда военные закажут тяжелые БМП. Пока известен только заказ на 100 танков "Армата", которым еще только предстоит пройти войсковые испытания. Армия достаточно консервативна и неохотно принимает принципиально новые виды вооружения. Т-15 стоит столько же, сколько и танк "Армата", так почему бы не купить еще один Т-14 или два Т-72Б3? В похожей ситуации оказалась и боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", но ей помогло успешное боевое применение в Сирии. Весной БПМТ приняли на вооружение.

Впрочем, как сказал во вторник на форуме замгендиректора по спецтехнике корпорации "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов, все идет в соответствии с графиком, согласованным с Минобороны. А все заявления по поводу "запоздания" с введением в строй новейших российских вооружений из числа бронемашин и средств артиллерии можно считать несостоятельными. Что ж, осталось в этом убедиться.

Деривация-ПВО. Фото: Utro.Ru

Другая машина, впервые представленная на форуме, это новейший самоходный зенитно-ракетный комплекс "Деривация-ПВО" разработки ЦНИИ "Буревестник", которую, кстати, тоже упомянул Халитов. Самоходный ЗРК находится несколько в глубине экспозиции и близко к нему не подойти, но разглядеть все же можно.

Машина выполнена на базе хорошо знакомой платформы БМП-3, и это очевидная замена советским "Шилкам" и "Тунгускам". А в компании "Армат", "Курганца" и "Бумеранга" она оказалась потому, что в перспективе ее возможно будут собирать на базе платформы "Армата". Все вместе эти машины будут связаны единым форматом сетецентрических войн, когда у всех экипажей будет одна программа, что позволит максимально быстро взаимодействовать друг с другом практически как один механизм.

БМП Курганец. Фото: Utro.Ru

Что касается "Деривации-ПВО", то этот комплекс должен сбивать не только вертолеты и штурмовики, но и крылатые ракеты, беспилотники, ракеты класса "воздух – поверхность" и даже реактивные снаряды систем залпового огня вроде "Градов". Действительно, самоходный ЗРК совершенно другого уровня. Та же "Тунгуска" вооружена 30-миллиметровыми орудиями, а "Деривация-ПВО" – солидной пушкой калибра 57 мм, разумеется, автоматической.

Как заявил на форуме гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Григорий Закаменных, на базе этой самоходки уже решили сделать боевого робота, которым будет дистанционно управлять оператор. В этом нет ничего удивительного, это одна из основных тенденций последних нескольких лет, и опытные образцы уже успешно проходят испытания. Правда, только единицы уходят в серию. Сложилось даже впечатление, что на прошлогодней выставке было больше прототипов боевых роботов.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
новости партнеров
Загрузка...

Рублю оставили шанс на спасение

Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней

Уничтожить Крымский мост: Киев нашел союзников на Кавказе

Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей