На "Армию-2018" привезли уникальную БМП

Военные "козырнули" машинами будущего

О том, что на "Армии-2018" в этом году впервые представят БМП на платформе "Армата" Т-15, военные эксперты заговорили еще в середине лета.

Тяжелая боевая машина пехоты, аналога которой никогда не было в советской и российской армии, должна была стать изюминкой форума еще и потому, что, в отличие от "парадной версии" с 30-миллиметровой пушкой, на выставку привезли Т-15 с мощнейшим боевым модулем АУ-220М "Байкал". И 57-миллиметровое орудие, и сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака" превратили "Армату" в какой-то "космический броневик будущего".

Если подойти к Т-15 поближе, то становится понятно, что внешне машина не похожа ни на одну из известных БМП и скорее напоминает то ли боевой корабль, то ли катер, выкрашенный в зеленый цвет. Машина визуально огромная. И это неудивительно: весит она даже больше, чем танк "Армата", – 50 тонн.

Танковый уровень бронирования, активная защита "Афганит". Т-15 создавалась, чтобы вести бой в одном строю с танками "Армата". Но возможностей у БМП даже больше. Машину специально "натаскивают" на беспилотники вроде американских MQ-1 Predator. Для их уничтожения у Т-15 есть ПТРК "Корнет-ЭМ", которые также эффективны против танков и вертолетов.

Неясно только, когда военные закажут тяжелые БМП. Пока известен только заказ на 100 танков "Армата", которым еще только предстоит пройти войсковые испытания. Армия достаточно консервативна и неохотно принимает принципиально новые виды вооружения. Т-15 стоит столько же, сколько и танк "Армата", так почему бы не купить еще один Т-14 или два Т-72Б3? В похожей ситуации оказалась и боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", но ей помогло успешное боевое применение в Сирии. Весной БПМТ приняли на вооружение.



Впрочем, как сказал во вторник на форуме замгендиректора по спецтехнике корпорации "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов, все идет в соответствии с графиком, согласованным с Минобороны. А все заявления по поводу "запоздания" с введением в строй новейших российских вооружений из числа бронемашин и средств артиллерии можно считать несостоятельными. Что ж, осталось в этом убедиться.

Другая машина, впервые представленная на форуме, это новейший самоходный зенитно-ракетный комплекс "Деривация-ПВО" разработки ЦНИИ "Буревестник", которую, кстати, тоже упомянул Халитов. Самоходный ЗРК находится несколько в глубине экспозиции и близко к нему не подойти, но разглядеть все же можно.



Машина выполнена на базе хорошо знакомой платформы БМП-3, и это очевидная замена советским "Шилкам" и "Тунгускам". А в компании "Армат", "Курганца" и "Бумеранга" она оказалась потому, что в перспективе ее возможно будут собирать на базе платформы "Армата". Все вместе эти машины будут связаны единым форматом сетецентрических войн, когда у всех экипажей будет одна программа, что позволит максимально быстро взаимодействовать друг с другом практически как один механизм.

Что касается "Деривации-ПВО", то этот комплекс должен сбивать не только вертолеты и штурмовики, но и крылатые ракеты, беспилотники, ракеты класса "воздух – поверхность" и даже реактивные снаряды систем залпового огня вроде "Градов". Действительно, самоходный ЗРК совершенно другого уровня. Та же "Тунгуска" вооружена 30-миллиметровыми орудиями, а "Деривация-ПВО" – солидной пушкой калибра 57 мм, разумеется, автоматической.

Как заявил на форуме гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Григорий Закаменных, на базе этой самоходки уже решили сделать боевого робота, которым будет дистанционно управлять оператор. В этом нет ничего удивительного, это одна из основных тенденций последних нескольких лет, и опытные образцы уже успешно проходят испытания. Правда, только единицы уходят в серию. Сложилось даже впечатление, что на прошлогодней выставке было больше прототипов боевых роботов.