Белорусы собрали дрон-камикадзе

У отечественного БПЛА появился конкурент-сосед

Тема ударного беспилотника для российской армии достаточно больная. В 1990-х гг. проекты таких аппаратов были заморожены, а США ушли вперед семимильными шагами. Поэтому у Пентагона сейчас есть MQ-9 Predator, а военные РФ оперируют небольшими дронами. Накануне в Ростехе сообщили, что российские ударные беспилотники начали оснащать высокоточными боеприпасами. Вероятно, речь шла о "Форпосте-М", который сейчас проходит испытания и, по сути, является копией израильского IAI Searcher. Дрон станет первым ударным БПЛА, принятым на вооружение российской армией.

Но, как оказалось, у "Форпоста-М" есть альтернатива, причем со славянскими корнями. Белорусы неожиданно привезли на форум "Армия-2018" прототип своего ударного беспилотника "Ястреб", который может составить конкуренцию "Форпосту". Вооружен он не ракетами или бомбами, а небольшими дронами-камикадзе, которые по команде оператора отделяются от носителя и летят в заданные координаты. При этом оператор в любой момент может отменить уничтожение целей. Все это сильно напоминает дрон-камикадзе разработки Israel Aerospace Industries для уничтожения живой силы противника и легкой бронетехники. Правда, израильская модель помещается в небольшой чемодан. А белорусский "Ястреб" – это целый комплекс с четырьмя дронами, два под каждым крылом.

Как рассказала "Утру" помощник директора научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов "Национальной академии наук Беларуси" Мария Максимова, дроны-камикадзе недорогие, так как оснащены простыми камерами, и значительно дешевле тех же ракет класса "воздух – поверхность". Кстати, эффективность такого оружия давно доказана на Ближнем Востоке, когда более простыми дронами-камикадзе пользовались солдаты иракской армии и боевики различных группировок.

Кроме дронов, "Ястреб" может взять 120 кг бомб с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. Их можно разместить как на внешних держателях, так и в бомбовом отсеке. Скорость аппарата – от 120 до 220 км/ч, продолжительность полета до 10 часов.

Пока дрон проходит наземные испытания, но уже заинтересовал белорусских военных. Есть интерес и со стороны России, однако, по словам Максимовой, в Москве предпочитают, чтобы производство дронов находилось на территории РФ, и о поставках говорить еще рано.

С другой стороны, если в России освоили производство израильских дронов, почему бы не делать по лицензии и белорусские?

Россия также представила на "Армии-2018" несколько очень интересных БПЛА, и среди них вполне конкурентоспособный разведчик "Орион-3" разработки "Кронштадт". Дрон выкрасили в матовый черный цвет и установили перед одним из павильонов. Чем-то он даже похож на американский MQ-Reaper. Это достаточно серьезный БПЛА с оборудованием для визуальной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Может патрулировать местность сутки. Солидный потолок 7,5 тыс. метров.

Разработка "Ориона" ведется с 2011 г. по заказу Минобороны. На данный момент БПЛА проходит испытания и, скорее всего, будет принят на вооружение по плану.

"Авиационные системы" привезли на форум интересную версию беспилотного вертолета для ВМФ, а также серию небольших дронов и БПЛА, которые могут работать отдельно и в комплексе. Не секрет, что современные военно-морские силы испытывают большую потребность в беспилотных вертолетах, которые могут садиться на крошечный участок и без риска для жизни летчика провести разведку или даже атаковать корабль противника.

