В России придумали ослепляющий снаряд

Боеприпас покончит с оптикой врага

Россия обзаводится все более хитрыми снарядами, которые могут не только пробить хорошую броню, но и вывести из строя оптику высокотехнологичного противника. Будь то видеокамера на беспилотнике или оптический прицел снайпера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора НПО "Прибор" Юрия Набокова, разработанные на предприятии снаряды подавляют приборы противника в определенном радиусе. Правда, в каком именно, он не уточнил. По его словам, на данный момент в "Приборе" ждут решения Минобороны по этим снарядам.

Работа над системами, подавляющими оптику противника, в России ведется давно. Например, ФГУП "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана" успешно создает переносные лазерные приборы оптико-электронного противодействия. Похожую систему на прошлогоднем форуме "Армия-2017" продемонстрировала армянская компания "LT-Pyrkal", однако очевидно, что снаряд – более радикальное и, возможно, эффективное решение. Но с уверенностью об этом можно будет говорить после проведения испытаний.