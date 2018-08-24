Стали известны сроки создания нового перехватчика

Самолет заменит советскую "гончую"

Новый российский перехватчик МиГ-41 заменит морально устаревший, но до сих пор надежный "тридцать первый" примерно к 2030 году.

Об этом на форуме "Армия-2018" заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. "На данный момент разрабатывается концепция самолета, а специалисты определяют характеристики, которым должен соответствовать МиГ-41", – цитирует топ-менеджера "Военное.РФ".

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Примерно об этом же ранее говорил гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. Он особенно подчеркнул, что это "давнишний проект", по которому есть наработки. Причем самолет будет построен с элементами малозаметности и сможет подниматься даже в ближний космос.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, а также бывший глава ВКС Виктор Бондарев добавил, что ПАК ДП, как еще называют МиГ-41, станет самым быстрым истребителем в мире и будет противостоять не только крылатым, но даже гиперзвуковым ракетам.

Вот только пока "МиГ" не представил даже макета будущего истребителя, хотя пообещал это сделать в ближайшее время. Будущий самолет вызывает неподдельный интерес на Западе, причем американские аналитики ставят под сомнение малозаметность истребителя и некоторые просто запредельные технические характеристики, которые уже приписывают "сорок первому".

Так, вице-президент американской военной компании Teal Group Ричард Л. Абулафиа в интервью Business Insider сказал, что сама идея создания истребителя-перехватчика нового поколения уже в прошлом, так как для перехвата используются ракеты "земля-воздух". А сам МиГ-41 якобы просто пиар КБ Микояна, и в том числе самолетов МиГ-35 и МиГ-29СМ.



Справедливости ради стоит отметить, что подобной доктрины придерживаются США, но не Россия с ее протяженными границами, которые МиГ-31 или "гончие" по классификации НАТО успешно патрулируют. Ракета ракетой, но человек в кабине – совершенно другое дело. К тому же, у России есть ракеты "Кинжал", которые успешно запускаются с перехватчиков.

The National Interest поставить под сомнение истребитель как таковой не решается, однако не верит, что он будет малозаметный. Так, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман не видит ни одной причины, по которой МиГ-41 не может быть построен.

"Русские давно хотят заменить МиГ-31, так как его планер устарел. А опыт создания дальних перехватчиков у Москвы есть", – сказал эксперт. По мнению Кофман, истребитель вряд ли будет малозаметным, потому что летать он будет преимущественно над территорией России, как это делает "тридцать первый". Но планер будет новый, так как иметь дело со старым будет даже дороже. А в качестве двигателей могут быть выбраны два "Изделие 30" которые уже ставят на Су-57. Часть электроники можно будет также перенеси с "пятьдесят седьмого", но если МиГ-41 будет таким быстрым, как его представляют, некоторые датчики просто могут не работать. Аналитик уверен, что перехватчик будет больше похож на своего предшественника МиГ-31, чем на Су-57 или МиГ-35.



