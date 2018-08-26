"Космические убийцы" из России посеяли панику в Вашингтоне

Американские СМИ рассказали о секретной программе Минобороны

Россия тайно создала и запустила на орбиту некие спутники-убийцы, которые обладают возможностью уничтожать другие аппараты. Причем за последние пять лет в космос были запущены четыре таких спутника под кодовыми именами – "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519".

Об этом говорится в материале американского издания National Interest. В статье отмечается, что Вашингтон поднимал вопрос о российских спутниках на недавней Женевской конференции по вопросам разоружения. Тогда Россию прямо обвинили в запуске "спутников-убийц". Москва в ответ всех заверила: спутники имеют не военное назначение, они нужны для обнаружения неполадок у других космических аппаратов.

По мнению автора статьи, на самом деле обе стороны могут говорить правду, так как упомянутые спутники способны так ловко маневрировать и при этом оснащены определенным инструментарием, что все это дает ему возможность не только чинить, но и выводить из строя.

Пока Москва занимает в этом вопросе холоднокровную позицию, Вашингтон кипит от ярости, прежде всего по двум причинам. Во-первых, его не оповестили о запусках этих спутников. А во-вторых, спутники ведут себя весьма подозрительно, что дает американцам повод для беспокойства. Например, это касается запущенного более года назад "Космоса-2519", от которого в космосе отстыковался "Космос-2521", и от него, в свою очередь, "отпочковался" "Космос-2523".