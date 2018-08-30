Киев из кожи вон лезет, чтобы нагадить Москве

Очередные меры Киева, направленные против участников строительства Крымского моста, вызывают смех. Реально помешать развитию полуострова или взаимодействию российских компаний с европейскими они не могут, но видимость деятельности создается.

Сейчас вот кабмин Украины анонсировал введение нового пакета санкций, которые коснутся 19 организаций РФ, занимающихся возведением переправы через Керченский пролив. По инициативе Киева, с ними должны прекратить все отношения как украинцы, так и компании из ЕС и США.

"Это все напоминает эстрадно-цирковой номер, - прокомментировал происходящее глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. - Эти санкции не имеют никакой реальной возможности повлиять на действия России. Это уже всем понятно, но остановиться в своем желании насолить, нагадить и показать себя теми, кто может что-то сделать, они не могут", – цитирует его РИА "Новости".

По мнению Иоффе, "политическая трескотня", которая сопровождает киевские санкции, не способна остановить возведение объектов и инфраструктуры в Крыму. Зато целый штат сотрудников аппарата украинского правительства на деньги налогоплательщиков просиживает штаны, усердно морща лоб над очередными черными списками.

Автомобильное движение по Крымскому мосту запущено в мае 2018 года. Переправа стала не только удобным маршрутом для желающих отдохнуть на полуострове, но и привлекательным туристическим объектом. В частности, многие жители Украины уже собственными глазами убедились, что мост, вопреки киевской пропаганде, на самом деле существует.