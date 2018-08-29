Украинцам запретили возвращаться из России

Миллионы граждан Незалежной в одночасье стали "предателями"

Жители сопредельной Республики, отправившиеся на заработки в российские регионы, предали свою державу. Они не имеют права возвращаться. Об этом заявил печально известный украинский политик националистического толка Дмитрий Ярош.



По его словам, на Украине хватает работы, поэтому украинцы не имеют права ехать трудиться к "агрессору". То обстоятельство, что за работу на родине платят жалкие гроши, значения не имеет: патриотизм дороже презренного металла. Если уж трудоустроиться дома не получается, следует отправляться в Европу – в Польшу или Словакию например, считает радикал.

"Аргумент, что у нас пацаны в окопах каждый день погибают, преобладает всяких там гастарбайтеров. Это вообще бесит. Если бы у человека была хоть какая-то национальная гордость, он бы никогда туда не поехал... Еду по своему Каменскому, смотрю объявления о работе. Слесари, сварщики, инженеры – везде. Я понимаю, что зарплаты не удовлетворяют. Но если ты имеешь хоть немного национальной гордости, то либо оставайся здесь, или хоть на Запад езжай. В Польшу, мы с ней хоть не воюем. А лезть туда – это коллаборация. Я бы таких обратно больше не пускал", – приводит слова политика Агентство новостей "Харьков".

В идеале Киев должен окончательно порвать с Москвой все связи, в том числе отказаться от дипломатических отношений и двусторонних договоров. А на 2 миллиона украинцев, временно проживающих в России, властям следует попросту наплевать. Таков секрет успеха от националиста, некогда возглавлявшего одиозную экстремистскую организацию, запрещенную в РФ.

Восстановить дипломатические отношения можно будет только после "полного освобождения территории Украины". Под этими словами Ярош, очевидно, понимает не только прекращение войны в Донбассе, но и возвращение Крыма под контроль Незалежной. Пока же все вопросы между РФ и Украиной следует решать через посредников, как это было после грузино-осетинской войны 2008 г., когда Москва и Тбилиси контактировали через Швейцарию.

Столь радикальные идеи в области российско-украинских отношений популярны не только у политических маргиналов. Подобных взглядов придерживается и президент Украины Петр Порошенко. На днях он заявил о том, что Киев официально отказывается продолжать дружить с Москвой, а потому договор о дружбе и сотрудничестве между странами и другие двусторонние документы должны быть разорваны.

В России же на это отвечают, что такие шаги вредят прежде всего интересам самой Украины. "Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 г. о дружбе с Россией. Киев вновь действует себе в ущерб: в договоре признаются территориальная целостность и границы Украины. В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств", – написал в Twitter член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Это понимают многие представители украинского политикума. "О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи – это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", – заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.