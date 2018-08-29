Украинцы вспоминают трагедию "Иловайского котла"

В Незалежной у посольства Российской Федерации прошла акция в память о погибших в августовские дни 2014 г. участниках АТО в Иловайске, расположенном в 31 км от Донецка. Тогда в боях за этот ключевой транспортный узел, кроме военнослужащих ВСУ, участвовали многочисленные нацбатальоны.

Как сообщает сегодня "Обозреватель", мероприятие состоялось под лозунгом "За Иловайск ответишь!". Украинцы перед зданием российской дипмиссии устроили импровизированное кладбище, установив около четырех сотен белых крестов с фотографиями погибших в "Иловайском котле".

Участники акции заявили, что считают власти РФ виновными в произошедшем. Также они сожгли флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Накануне начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев выдал такую информацию: якобы в боях под Иловайском четыре года назад погибло более 200 российских военнослужащих, еще 300 получили ранения. С украинской стороны тогда погибли 366 атошников, среди них – 150 военнослужащих ВСУ, пишет "Гордон". Кроме того, 84 бойца считаются пропавшими без вести, еще 11 остаются в плену в ДНР и ЛНР. В число пропавших без вести входят тела и их фрагменты, которые до сих пор не могут быть идентифицированы.

Напомним, к августу 2014-го украинские силовики смогли занять значительную часть Иловайска, однако уже в середине месяца они оказались окружены бойцами вооруженных формирований ДНР. Президент РФ Владимир Путин 29 августа призвал донецких ополченцев открыть гуманитарный коридор, чтобы дать возможность окруженным атошникам покинуть район боев. Те согласились с одним условием – выходить из котла без вооружения. Некоторые бойцы ВСУ так и поступили, однако при выходе из окружения часть украинских силовиков решили прорываться с боем и в итоге понесли серьезные потери.

