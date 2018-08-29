Чернокожего британца поразила расовая дискриминация в сумском кабаке

Неприятный инцидент произошел с гражданином Великобритании и Сомали Халидом Айманом и его украинской невестой в Сумах – пару не пустили в один из местных ресторанов. Произошедшее шокировало иностранца, поскольку причиной запрета стал цвет кожи парня и хиджаб девушки.

Репортаж о ресторанной дискриминации сделал телеканал "1+1".

"Мы ограничиваем доступ временно, мы ограничиваем, в обслуживании тоже откажем. Поскольку, частное заведение", – сказал молодым людям официант.

Его невразумительные объяснения снимала на видео невеста чернокожего британца Дарья.

"Я не понимал, что происходит, а когда она объяснила мне, у меня случился шок. Но если бы я был белым, блондином и у меня были голубые глаза?" – недоумевает Халид.

Далее он вынес неутешительный вердикт Незалежной.



"Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи как дискриминация – недопустимы ни в одной стране ЕС. Да и вообще расовая дискриминация не должна иметь место ни в одной из стран", – подчеркнул молодой человек.

Украинка отметила, что ей стыдно за страну перед женихом, которому она давно мечтала показать соборную. Пара вместе уже семь лет и планируют пожениться.

"Он хотел увидеть Украину, хотел отдохнуть и его так встретили. Мне было очень стыдно за этих людей", – призналась девушка.

Дарья добавила, что не поняла, почему администрация общепита у них просила предъявить паспорта, почему необходимо было ей доказывать, что она гражданка Незалежной.

Владельцы ресторана в произошедшем не видят ничего предосудительного.

"Никакого расизма, никакого предвзятого отношения у меня нет ни к иностранцам, ни к нашим. У нас есть ограничения в целях безопасности наших посетителей. Сами понимаете почему. Лица арабской национальности, скажем так... был погром, вызывали полицию, как они себя ведут из-за наших девочек", – объяснила свою позицию хозяйка заведения Людмила Мурай.

За последнее время это далеко не первый случай проявления расизма на Украине. В июне текущего года группа молодых украинцев, относящая себя к запрещенной в РФ экстремистской группировке Misanthropic Division, напала во Львове на цыганский лагерь. Во время атаки боевик зарезал одного из его жителей. Ранее в мае националисты из группировки С14 устроили погром на киевском рынке.