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Бравый заезд президента Украины Петра Порошенко на подконтрольную Киевом территорию Донбасса, где он поучаствовал в символическом запуске газопровода 26 августа, вылился спустя пару дней в очередной всплеск эмоций в СМИ и соцсетях. Внимательные пользователи обнаружили на распространенных администрацией видеокадрах пропаганду "страны-агрессора".
Судя по всему, украинский гарант забежал на огонек не в ту квартиру, исполнив черномырдинский кульбит, – хотел как лучше, а получилось как всегда. Да еще от щедрот своих презентовал стиральную машину.
В результате в Facebook посыпались язвительные комментарии в адрес Петра Алексеевича, посетившего как бы случайную квартиру жительницы Авдеевки, у которой на холодильнике висели магнит с изображением флага России, а также фотография внука в тельняшке и бескозырке с надписью "Тихоокеанский флот".
"А-а-а! Жесть, жесть, жесть!!! Лютый зашквар! Просто представьте уровень фантастического кретинизма АП и его пресс-службы, которая завела президента и главнокомандующего в квартиру сепаратистов в Авдеевке, а потом еще и выпустила предательский сюжет на канале Порошенко. Семья сепаратистов не скрывает симпатий к кремлевским оккупантам и ждет их прихода в город", – написал Сергей Вакула (орфография и пунктуация оригиналов).
"Ничто так не выдавало Штирлица, как магнитики на холодильнике с Российским флагом) и мальчик в фуражке Тихоокеанского флота", – подметил Богдан Бойко.
"Для постановочного видео где ТИПО случайно президент заходит в ТИПО "случайную" квартиру не смогли найти НОРМАЛЬНУЮ Украинскую семью а не сепарское кодло!" – возмущается Alex Gorb.
"Это такой дипломатический шаг был? Зайти к пророссийской семье? Чтобы им закрыли путь к ДиНиРи? Или соседи возненавидели?" – задался вопросами Александр Гряник.
"Порошенко бы еще в детском саду на фоне горшков попиариться. Главное, чтобы душевно, ''человечно'' выглядело. В стране нищей уже всю лабуду хавают", – считает Kosuta Irina.
"Внук на холодильнике)) Президент на флаг Российский засмотрелся на холодильнике… наверное, забрал стиральную машинку сразу", – предположил Nazar Zinych.
"Еще,в прошлом году, Петр ср... (класть) хотел на ту Авдеевку и их проблемы, а перед выборами стиралки раздавать начал", – подметил Олег Стефанишин.
Если внимательно присмотреться к видео, кажется, что хозяйке квартиры доставляет удовольствие мимика лица пана Порошенко, когда он вдруг обнаружил эти неожиданные предметы на холодильнике.
Что-то не везет гаранту в последнее время с видеорядом. Накануне в Сети также бурно обсуждали его поведение в отношении журналиста из Николаева во время посещения госпредприятия "Зоря" – "Машпроект" 27 августа. Тогда пан Порошенко грубо прервал корреспондента местного телеканала
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