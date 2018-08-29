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Власти Незалежной накажут 19 компаний из РФ, которые
участвовали в строительстве переправы через Керченский пролив.
Как сообщили в украинском Министерстве по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, правительство внесет на рассмотрение Совета нацбезопасности (СНБО) список "причастных к строительству Керченского моста" юрлиц, на которые следует наложить санкции.
В черный список попали ООО "Стройгазмонтаж", ООО "СГМ-Мост", АО "Институт Гипробудмист – Санкт-Петербург", ОАО "Мостотрест", ООО "Портгидробут".
В сообщении пресс-службы ведомства сказано, что указанные компании "прямо или косвенно создают своими действиями реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".
В министерстве уверены, что их санкции нарушат отношения упомянутых компаний и с Евросоюзом, и с США.
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