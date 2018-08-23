Латвия уничтожает русские школы из-за украинцев

Поток гастарбайтеров грозит ликвидацией латышского этноса

В Латвии – кадровый голод. Это заметили даже в МФВ. По словам эксперта Фонда Ивы Петровой, из-за массовой эмиграции населения уровень профессиональных навыков граждан, остающихся в Республике, падает, соответственно, снижается конкурентоспособность экономики.

Более того, Центральное статистическое управление Латвии свидетельствует, что к началу 2018 г. там проживало 1 миллион 934 тысячи человек. Это на 15,7 тысячи человек меньше, чем в 2017 году. И такие темпы сокращения количества населения наблюдаются все последние годы. Между тем исследования показывают, что без населения в 4 миллиона человек экономику Латвии не поднять, пишет "Взгляд".

Выход, казалось бы, очевидный: приглашать на работу граждан других стран. Но жителям ЕС Латвия неинтересна. Остаются украинцы, белорусы и россияне. Причем первые уже активно едут на заработки в Прибалтику. Ехали бы и больше, вот только Рига сопротивляется потоку гастарбайтеров. Как пояснял позицию Сейма депутат от Национального блока Янис Домбрава, в советские годы в Республику и так понаехало слишком много славян и "последствия этого до сих пор не преодолены".

Однако скоро у руководства Латвии выхода не будет – рабочие руки ведь нужны. И в преддверии открытия трудовых границ Рига делает серьезный шаг, на который плохо смотрят даже в Брюсселе. Она отказывается от образования на русском языке в средней и высшей школе. Более того, идет речь о том, чтобы и детские садики перевести исключительно на латышский язык. И это только кажется, что данная мера направлена против России. Она – против всех приезжих, в первую очередь рабочей силы с Украины.

Нерожающая Латвия, отнимая у иностранных детей родной язык и навязывая им латышский, стремится таким образом сохранить свой этнос. Хочешь работать и жить в Латвии – твой ребенок с пеленок станет латышом.