Госдума ответила на дискриминацию русских школ в Латвии
Задуманная Латвией ликвидация школьного образования на языках национальных меньшинств недопустима. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ. В документе, принятом парламентариями во вторник, 3 апреля, подчеркивается, что такие шаги идут вразрез с провозглашенными и закрепленными в Конституции Латвийской Республики правами на сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств.
Более того, "Латвия – член Совета Европы – нарушает основополагающие права граждан, которые защищены и международными соглашениями", – указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он призвал парламентариев занять "более активную позицию по всем направлениям" в отношении Латвии.
Заявление с осуждением рижских властей было принято депутатами единогласно. При этом российские парламентарии готовы к более жестким мерам в ответ на недружественное поведение Латвии.
"Могут быть приняты специальные экономические меры", – напомнил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). "Например, мы можем рекомендовать запретить или серьезно ограничить транзит российских грузов с продукцией нашего сырья через латышские порты", – предложил он.
Накануне президент Латвии подписал принятые Сеймом поправки к закону об образовании, согласно которым ученики с 6-го класса лишаются возможности получать образование на любом другом языке, кроме латышского. В России указали, что подобные меры принудительной ассимиляции являются дискриминационными по отношению к 40% населения прибалтийской республики и затрагивают в первую очередь интересы русских и русскоязычных граждан.
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