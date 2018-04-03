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Госдума ответила на дискриминацию русских школ в Латвии

Фото: GLOBAL LOOK press/Russians in Latvia
Риге напомнили про права человека и пригрозили экономическими санкциями

Задуманная Латвией ликвидация школьного образования на языках национальных меньшинств недопустима. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ. В документе, принятом парламентариями во вторник, 3 апреля, подчеркивается, что такие шаги идут вразрез с провозглашенными и закрепленными в Конституции Латвийской Республики правами на сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств.

Более того, "Латвия – член Совета Европы – нарушает основополагающие права граждан, которые защищены и международными соглашениями", – указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он призвал парламентариев занять "более активную позицию по всем направлениям" в отношении Латвии.

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Заявление с осуждением рижских властей было принято депутатами единогласно. При этом российские парламентарии готовы к более жестким мерам в ответ на недружественное поведение Латвии.

"Могут быть приняты специальные экономические меры", – напомнил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). "Например, мы можем рекомендовать запретить или серьезно ограничить транзит российских грузов с продукцией нашего сырья через латышские порты", – предложил он.

Накануне президент Латвии подписал принятые Сеймом поправки к закону об образовании, согласно которым ученики с 6-го класса лишаются возможности получать образование на любом другом языке, кроме латышского. В России указали, что подобные меры принудительной ассимиляции являются дискриминационными по отношению к 40% населения прибалтийской республики и затрагивают в первую очередь интересы русских и русскоязычных граждан.

Николай ВИКТОРОВ
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