Захарова огрызнулась на правительство Латвии

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Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон "О статусе участника Второй мировой войны", чем вызвал крайнее негодование МИД России.
Согласно документу, гражданам Латвии, воевавшим как за нацистскую Германию, так и за СССР, присвоен одинаковый статус участника Второй мировой. Но это еще не все. В соответствии с ним, участниками Второй мировой войны признаются «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты», а «на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года» он не распространяется. Не действует он и в отношении тех, кто получил гражданство республики в порядке натурализации, и на проживающих на ее территории неграждан. То есть, как ранее отмечал глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович, статус ветерана войны фактически не смогут получить победившие в этой войне. В законе подписанном президентом Латвии говорится также, что статус ветерана участника Второй мировой войны не могут получить те, кто работал в КГБ СССР или ЛССР, исключение сделано лишь для тех, кто в этих организациях был сотрудником финансовых отдклов либо административно-хозяйственных подразделений.
Такое решение не прошло мимо представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая жестко ответила Раймонду Вейонису .
"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", - сообщается на сайте ведомства.
По ее словам, Рига постоянно переписывает историю, а очередная выходка оскорбила память 150 тысяч советских воинов. При этом Захарова подчеркнула, что новый закон еще больше разжигает межнациональные конфликты и ксенофобские настроения.
МИД России обратился к ООН и ОБСЕ с просьбой оценить этот "вопиющий шаг латвийских властей".
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