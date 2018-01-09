Захарова огрызнулась на правительство Латвии

Рига продолжает осквернять память советских солдат

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон "О статусе участника Второй мировой войны", чем вызвал крайнее негодование МИД России.

Согласно документу, гражданам Латвии, воевавшим как за нацистскую Германию, так и за СССР, присвоен одинаковый статус участника Второй мировой. Но это еще не все. В соответствии с ним, участниками Второй мировой войны признаются «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты», а «на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года» он не распространяется. Не действует он и в отношении тех, кто получил гражданство республики в порядке натурализации, и на проживающих на ее территории неграждан. То есть, как ранее отмечал глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович, статус ветерана войны фактически не смогут получить победившие в этой войне. В законе подписанном президентом Латвии говорится также, что статус ветерана участника Второй мировой войны не могут получить те, кто работал в КГБ СССР или ЛССР, исключение сделано лишь для тех, кто в этих организациях был сотрудником финансовых отдклов либо административно-хозяйственных подразделений.

Такое решение не прошло мимо представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая жестко ответила Раймонду Вейонису .

"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", - сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, Рига постоянно переписывает историю, а очередная выходка оскорбила память 150 тысяч советских воинов. При этом Захарова подчеркнула, что новый закон еще больше разжигает межнациональные конфликты и ксенофобские настроения.

МИД России обратился к ООН и ОБСЕ с просьбой оценить этот "вопиющий шаг латвийских властей".