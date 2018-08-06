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Украинские магазины отказались обслуживать русских

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
Причиной стала нелюбовь к российскому политику

Украинцы продолжают ненавидеть всех, кто поддерживает президента России Владимира Путина. Именно он, а не Петр Порошенко, по их мнению, виноват в развале страны.

В одном из магазинов в городе Бердянске Запорожской области появилось грозное предупреждение для россиян. В нем указано, что тех, кто симпатизирует России и Путину, в отделе магазина не обслужат, передает издание "Украина Online". Фото было опубликовано в соцсети.

При этом в МИД Украины остро отреагировали на недавнюю поездку политика в Крым. В ведомстве отметили, что глава государства должен был согласовать свой визит на полуостров с Киевом.

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 4 августа президента РФ В. Путина", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что такое действие является грубым нарушением суверенитета Незалежной.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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