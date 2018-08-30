Жителям Незалежной следует поскорее вывезти родственников из "враждебной страны", пока им не закрыли путь

Российская Федерация – не лучшее место для проживания украинцев. Там плохие экологические условия, да и вообще опасно. Такие мифы о нашей стране в эфире украинского телевидения распространяет министр инфраструктуры сопредельной республики Владимир Омелян.



Выступая на телеканале "Прямой", чиновник проанонсировал скорое прекращение автобусного и железнодорожного сообщения между Украиной и РФ. Киев настойчиво этого добивается, а Омелян обещает, что после закрытия границ для транспорта с Украины в Россию "будут только медведи ходить".

Когда министра спросили, как быть украинцам, у которых в нашей стране остались родственники, он посоветовал немедленно перевезти их в Незалежную. "Пускай привозят на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", – отметил он.

Украинские власти делают все от них зависящее, чтобы помешать частным перевозчикам доставлять пассажиров через границу. По понятным причинам особенно много таких фирм в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областей: эти территории сохраняют тесную связь с РФ. По словам Омеляна, его подчиненные проверили перевозчиков, которых Киев называет нелегальными.

"Я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать эти данные, они на самом деле ничего доброго не несут. Мы будем принимать меры, чтобы эти "черные" или "серые" перевозки остановить", – сказал глава министерства.

Министерство транспорта РФ держит руку на пульсе. Ведомство готово принять ответные меры на прекращение автобусного и железнодорожного сообщения между странами по инициативе Киева. В Минтрансе не раскрывают, в чем заключаются эти меры, но выражают надежду, что применять их не понадобится.

Сумасбродные идеи министра инфраструктуры не находят поддержки даже среди представителей украинской политической элиты. Бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко предложил привлечь Омеляна к ответственности, если железнодорожное сообщение с Россией действительно будет остановлено. Деньги, поступающие на Украину от гастарбайтеров в Москве, – это один из основных источников дохода Незалежной. К тому же в 2017 г. рейс Киев – Москва – Киев стал самым прибыльным для "Украинских железных дорог".

В декабре 2014 г. украинская сторона запретила наземному пассажирскому транспорту пересекать границу с Крымом. Авиационное сообщение между странами было прекращено с октября 2015 года. Инициатором полной отмены авиарейсов стал Киев. Число трансграничных поездов и автобусов в разы сократилось. Из российских поездов по территории Украины следует лишь транзитный рейс из Москвы в Кишинев и обратно. Все остальные международные рейсы принадлежат Украине и другим странам СНГ.

В середине августа бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предложил украинским властям полностью перекрыть украинско-российскую границу, напоминает РИА "Новости". "Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война", – пояснил он.

Примечательно, что еще накануне украинский политик-националист Дмитрий Ярош объявил всех живущих и работающих в РФ сограждан предателями и запретил им возвращаться на родину.