Власти Незалежной жалуются на недружественные шаги Оттавы по отношению к украинцам

Гражданам Украины в ближайшее время не стоит ждать безвизового режима с так любимой им Канадой. Об этом заявил посол Незалежной в этом североамериканском государстве Андрей Шевченко.

"Быстрого решения не будет. Это очень консервативная страна в визовом плане. В Канаде очень сложная шкала требований к стране для введения безвизового режима с ней, это семь групп требований. Но при этом всем я уверен, что у нас будет безвиз с Канадой, точно так же, как у нас он есть с ЕС. На сегодня, конечно, наш приоритет состоит в том, чтобы сократить количество отказов в визах", – сказал украинский посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, за первые пять месяцев текущего года в визах на въезд в Канаду отказали 26,77% украинцам.

"Я считаю, что это колоссальная цифра, которая не соответствует тому партнерству и дружбе, существующим между Украиной и Канадой. И не вижу логичных, рациональных аргументов, которые бы объясняли такую цифру. Аргументы о том, что украинцы не могут грамотно заполнить документы, я не воспринимаю. Потому что с Шенгенской зоной буквально перед отменой визовых требований мы вышли на цифры порядка 3-5% отказов", – отметил Шевченко.

Посол надеется, что ситуация в этом плане поменяется в лучшую сторону и в Оттаве изменят свое отношение к гражданам Незалежной.

"Безусловно, это суверенное право любого государства устанавливать визовые правила. Мы не вправе диктовать канадцам, каким образом строить свою миграционную политику, но, я думаю, что мы в абсолютном праве требовать намного более качественного отношения к рассмотрению наших документов", – подчеркнул посол.

В конце июля этого года Оттава уже дала одну пощечину Киеву, когда начала собирать биометрические данные со всех просителей виз с украинскими паспортами. Сообщалось, что отпечатки пальцев и электронные фотографии теперь будут брать у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде, пишет телеканал "112". В результате такого шага подорожала и стоимость самой визы.

Напомним, в Канаде проживают больше всего украинцев после самой Незалежной и России. В настоящее время украинская этническая группа занимает пятое место по численности среди всех этнических общностей этой североамериканской страны.

