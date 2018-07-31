Факт непризнания Крыма регионом РФ не мешает канадцам вести бизнес с русскими

Россия построила железную дорогу Журавка – Миллерово в обход Незалежной с помощью канадской машиностроительной компании Bombardier. Эту информацию подтвердил ее представитель Оливье Марсиль. По его словам, Bombardier выиграла тендер у российского правительства на сумму $8 млн, сообщает канадская газета The Globe and Mail.

Несмотря на поддержку Оттавой Киева в вопросе статуса Крыма, компания не видит проблем в своем участии в российской стройке.

"Ведь проект на 100% находится на российской, а не на спорной территории Украины. К тому же дорога должна была помочь гражданской отрасли – упростить доставку грузов и пассажиров из Воронежа в Ростов", – цитирует издание Марсиля.

По его мнению, в компании считают, что проект вполне совместим с санкциями Канады против России.

Между тем Bombardier незадолго до выигранного тендера получила значительную финансовую поддержку напрямую из бюджета своей страны, отмечает издание. Поэтому, полагают авторы, компания должна была отказаться от участия в конкурсе.

На авансцене тут же появились канадские украинцы. Газета приводит слова главы лоббистской организации "Конгресс украинцев Канады" Павла Грода, назвавшего участие Bombardier в строительстве ветки "тревожным", учитывая "сотни миллионов долларов в виде займов" и иную помощь, которую компания получила от кабмина.

По его мнению, участие канадской компании в проекте помогает России "вести агрессивную войну против Украины", а также "противоречит заявленным правительством Канады внешнеполитическим целям поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины".

Строительство двухпутной железнодорожной ветки в обход Незалежной потребовалось в связи с обострением конфликта на юго-востоке страны. Укладывать дорогу начали в 2015 г., пассажирские перевозки стартовали в декабре 2017-го.

Буквально на днях РЖД открыли вокзал на станции Кутейниково на линии Журавка – Миллерово, площадь которого превышает 1 тыс. кв. метров. По данным газеты "Гудок", ежесуточно станция принимает до 44 пар поездов дальнего следования и обслуживает более 180 пассажиров. Вокзал одновременно вмещает до 100 человек.

