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Климкин защитил движение поездов в Россию

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Украинский МИД призвал относиться к собственным гражданам по-человечески

У апологета прекращения пассажирского железнодорожного и автобусного сообщения с Россией главы Министерства инфраструктуры Незалежной Владимира Омеляна появился оппонент в лице министра иностранных дел Павла Климкина, выступившего против этой инициативы. Он считает, что такой шаг может навредить миллионам украинцев, которые отправляются в РФ к родственникам и на заработки.

Собственно, осторожно он высказал то, что уже больше недели говорят разные местные эксперты и депутаты Верховной рады. Климкин призвал быть в этом вопросе последовательным.

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"Если мы говорим, что такого сообщения не должно быть, то как мы относимся к тем сотням тысяч и миллионам украинцев, которые ездят в Россию, мы что, должны объявить их предателями? Мы должны понять реальность", – цитирует телеканал "112" главу МИД в среду, 22 августа.

В очередной раз он озвучил мантру постмайданного Киева о том, что соборная воюет с Российской Федерацией, "но даже во время войны миллионы украинцев находятся на территории России, и не все там потому, что им там так нравится, а по личным причинам – родственники, заработок".

По его мнению, власти страны "должны посмотреть на эту проблему в целом, а не путем политических лозунгов". Вероятно, данный посыл адресован именно пану Омеляну, почти ежедневно вбивающему мысль народу Незалежной, что остановить движение пассажирских поездов крайне необходимо, поскольку в РФ небезопасно, да и работа есть дома, на крайний случай, в ЕС.

Климкина спросили, не означает ли его высказывание, что он выступает против инициативы министра транспорта.

"Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать. Мы должны понять, как контролировать, кто и как ездит, но если мы не позволяем навещать родственников, то это вопрос человеческий. Я отношусь к этому очень сдержанно", – ответил министр иностранных дел.

Напомним, пан Омелян носится со своей идеей с 6 августа. Тогда он сообщил, что его ведомство планирует прекратить пассажирские железнодорожные перевозки в РФ и обратно. При этом отмена грузовых перевозок пока не рассматривается, чего уж там, торговля со "страной-агрессором" идет полным ходом. Война войною, а казну заполнять необходимо.

По итогам 2017 г. Россия сохранила статус крупнейшего торгового партнера Украины. Согласно официальным данным, в прошлом году общая сумма товарооборота Незалежной с РФ составила $11 миллиардов. Объем экспорта товаров в Россию составил $3,9 млрд, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из РФ составил $7,2 млрд, или 139,9% роста.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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