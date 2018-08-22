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Военнослужащие ВСУ поджигают села Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Burza
"Хлебное" перемирие плавно перетекло в "школьное" на фоне горящих хат и полей

Силовики киевской ООС взяли на вооружение новую тактику в Донбассе – они специально поджигают поля вокруг пострадавших от вооруженного конфликта поселков, чтобы окончательно уничтожить остатки строений. Такая ситуация сложилась, к примеру, вокруг села Желобок, расположенного в Славяносербском районе ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства народной республики Андрей Марочко.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения в данной зоне разведения сторон несколько обострилась.

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"ВСУ не соблюдают минские соглашения, ведут целенаправленные провокационные обстрелы по позициям Народной милиции, а также по инфраструктуре населенного пункта Желобок. Также отмечены провокационные действия во время засухи. Когда ветер идет с позиций ВСУ в сторону населенного пункта Желобок, они подпаливают сухую траву и выжигают все оставшееся в населенном пункте: домостроения, какие-то линии электропередачи. Они целенаправленно выжигают всю землю Луганской народной республики", – заявил Марочко.

Подполковник отметил, что такие поджоги украинские силовики выдают за взрывы складов боеприпасов и техники народной милиции ЛНР.


Также поселок обстреливают из БМП-1, БМП-2, 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов, запрещенных минскими соглашениями.

"Ответный огонь не открываем, так как соблюдаем правила перемирия", – сообщил военнослужащий народной милиции республики Александр Ротанов.

Напомним, так называемое "хлебное перемирие" длилось с 1 июля по 20 августа. Сегодня стало известно о договоренностях ввести бессрочное прекращение огня с полуночи 29 августа в связи с началом учебного года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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