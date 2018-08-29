Итог психоза: украинцы меняют майдан на Крым

Запрет на поездки в Россию обернется боком властям Незалежной

Действия нынешнего правительства Украины, пытающегося перекрыть гражданам своей страны возможность ездить к соседям на заработки, привели лишь к тому, что простые украинцы все чаще заявляют о желании поддерживать отношения с Россией и Крымом. Об этом рассказал постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Так, общественные организации соседнего государства обратились к крымчанам с просьбой восстановить связи по линии "народной дипломатии".

"Это украинские общественные организации, которые были настроены на поддержку событий Майдана и послемайдановских, но сейчас прозревают", – подчеркнул чиновник в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, "они говорят, что устали от этого и больше не могут так, что им обрезают обычные пути общения", а запреты на все, что связано с Крымом, лишь озлобляют украинский народ.

Сами же заявления, которые делают представители украинских властей, Мурадов посчитал "психозом".

"В этих предложениях проявляется психоз", – сказал он, говоря о запрете транспортного сообщения, и добавил, что "плохо будет, прежде всего, гражданам Украины, они ездят на заработки в РФ".

По его мнению, жители Незалежной, конечно, найдут способы обойти новые распоряжения, но само решение вредит не только взаимоотношениям между народами, но и украинской экономике.

Мурадов предупредил, что на "последнем рубеже" перед выборами власти Украины могут пойти на провокации против соседнего государства.

"Украинская власть уперлась в последний рубеж, за которым могут последовать катастрофичные вещи", – сказал он, добавив, что в преддверии парламентских и президентских выборов от соседей можно ждать любые обострения и осложнения обстановки.

Россияне же готовы работать с украинцами над восстановлением связей и, если те не хотят ехать в Крым, организуют встречу в Москве. Постпред подчеркнул, что до украинского народа необходимо доводить объективную информацию о Крыме и о России.