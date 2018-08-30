Мировоззрение жителей перевернул "крамольный" глобус с полуостровом

В Белоруссии неожиданно признали Крым российским: в магазинах появился глобус, на котором Крым изображен как часть России. Однако неофициальное признание полуострова понравилось не всем.

Журналист Евгений Глушков, увидевший глобус в универмаге города Могилев, немедленно разместил гневный пост в Сети. "Куда смотрит могилевское районо и отдел идеологии?...Тем более Беларусь на госуровне не приняла Крым за территорию России", – написал журналист на своей страничке в Facebook.

По теме Украинцы в ярости: европейский режиссер влюбился в Крым

Надо заметить, что комментаторы не разделили возмущения Глушакова. "Смешно это все. Разводите истерику на ровном месте", "Ной лучше что букавы не те по всему глобусу", "Ну так Крым и есть Россия) Пора бы уже нашим нацикам смириться)", "и что тут такого? уже 4 года как", – написали интернет-пользователи под постом журналиста (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее в том же Могилеве уже появлялись в продаже глобусы польского производства, на которых Крым был окрашен в те же цвета, что и остальная территория России.

Власти Украины так же остро реагируют на все сообщения о появлении карт, где Крым обозначен частью РФ. Зимой 2018 г. Киев добился изъятия из продажи таких глобусов во Франции, напоминает телеканал "360".

