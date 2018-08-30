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В Крыму устали от наплыва туристов

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Отдыхающие недовольны нежеланием крымчан поднимать уровень сервиса

Отдых на полуострове стал не только удовольствием, но и испытанием для некоторых отпускников. Так, хирург Герман Пятов написал целую статью, в которой высказал претензии к жителям Крыма.

По его словам, те недовольны слишком большим количеством туристов, которые буквально заполонили не только курорты, но и дороги. Приехавшие по открытому в мае мосту на автомобилях, они создают пробки и попадают в аварии.

"Раньше такого не было! Город запрудили толпы приехавших отдыхать на своих авто! Ездить невозможно! Они города не знают, дорог не знают!" – цитирует он таксиста в материале, опубликованном в "Московском комсомольце". При этом он отмечает, что за проезд местные автолюбители дерут немыслимые цены.

Недовольство хирурга вызвали и владельцы гостиниц, и сдаваемых "надгаражных" квартир, которые не соблюдают условия и отказывают в заселении.

"Обилие туристов развращает, и обслуживающий персонал перестает соблюдать элементарные правила и нормы, в особенности, если они и раньше не очень-то и соблюдались!" – заявляет Пятов, подчеркивая, что в Крыму строится много жилья и предложение увеличивается, а цены по законам рынка падают. Поэтому местным жителям не стоит надеяться на их повышение. Им лучше обратить внимание на сервис, которого явно не хватает.

Отдыхающий припомнил и разговор с кассиршей на автовокзале Ялты, которая в сердцах бросила: "Когда же вы наконец все разъедетесь! <…> Мы и так здесь сидим с утра до вечера!"

Пятов с пониманием отнесся к раздражению крымчан, уставших от толп отдыхающих, но отметил, что большая часть жителей полуострова живет за их счет весь год. На побережье 80-90% населения прямым или косвенным путем зарабатывает на приезжих.

Он предупредил: ждать, что богатая нефтью и газом Россия завалит Крым "скатертями-самобранками, коврами-самолетами и прочими цветиками-семицветиками", не стоит. Уже сейчас в курортный сезон цены буквально на все выросли не только для отдыхающих, но и для жителей. Поэтому надо менять "иждивенческий менталитет".

"Вы просто должны понять и до уровня спинного мозга всосать простую и очевидную истину: эти толпы приезжающих из России <...> – источник вашего благосостояния, и вы должны их любить, холить, и лелеять, как делают это жители туристических регионов во всем мире!" – советует он крымчанам.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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