Руководство полуострова добьется отмены ограничений через киевский суд

Ограничительные меры в отношении высших должностных лиц Крыма, введенные украинскими властями, незаконны. Чиновники из российского региона попробуют добиться их снятия в судебном порядке.

Соответствующий иск уже подан главой республики Сергеем Аксеновым в Окружной административный суд Киева.



"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции", – говорится в сообщении на сайте суда.

Третьими сторонами в деле, помимо Совета национальной безопасности и обороны, выступают также президент Петр Порошенко, кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк. В настоящий момент судебный орган рассматривает вопрос о возбуждении соответствующего дела.

Крым стал частью России после госпереворота на Украине и референдума о дальнейшей судьбе республики в марте 2014 года. Киев результаты волеизъявления граждан не признал и обвинил Москву в аннексии полуострова. В сентябре 2015 г. Украина объявила о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных к присоединению Крыма к РФ. В черном списке оказались 388 физических лиц и 167 компаний.

Петр Порошенко внес Сергея Аксенова, а также председателя Госсовета республики Владимира Константинова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в расширенный санкционный список в 2016 году. Российских должностных лиц обвинили в совершении "действий… которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, причинению имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод".

В мае этого года украинский лидер ввел в действие решение СНБО о введении синхронизированных с США санкций против России. Под их действие попали все фигуранты принятого ранее украинского списка, в том числе Аксенов. Против него ограничительные меры будут действовать три года с возможностью продления.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины и другие виды ограничения, предусмотренные национальным законодательством. Ранее Сергей Аксенов и другие фигуранты санкционного списка заявляли журналистам, что ограничения никак на них не повлияли, и даже бравировали своим попаданием в число "врагов" украинского государства.

Таким образом, причины, заставившие руководителя республики оспорить решение украинских властей спустя довольно продолжительное время после его принятия, совершенно не ясны. Аксенов и его окружение пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.