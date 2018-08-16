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Бездумные санкции США приведут к кризису

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Contreras
Раздавая пакеты ограничений, американцы теряют ключевых союзников

С их помощью можно без войны надавить на "противника", главное – не переборщить. В современном мире они играют важную роль на внешнеполитической арене, если используются с осторожностью. Речь о санкциях.

В последнее время глава Белого дома Дональд Трамп ими увлекся, не осознавая последствий бездумных решений. Желание добиться быстрого результата уничтожило инстинкт самосохранения. К примеру, после последних ограничений против Турции от США отвернулись их союзники в НАТО.  

Так недолго растерять всех партнеров, говорится в материале деловой газеты Financial Times. Страны могут отойти от финансовой системы, где Америка играет первую скрипку. По мнению автора статьи, польза от санкций будет лишь в том случае, если их вводить с определенной целью, учитывая точку зрения союзников.

Вашингтон урывками делает это в одностороннем порядке. Последний раз под его горячую руку попал Иран. Ленивый Трамп идет в обход трудоемких дипломатических стратегий, порой не имея конкретных целей, которых желает добиться при помощи санкций.

Спонтанные решения рискуют дестабилизировать рынки, полагает издание, и привести к непредвиденным последствиям для глобальной экономики. Ведь Анкара – и союзник по НАТО, и ценный представитель американских интересов на Ближнем Востоке.

Поэтому финансовый кризис в Турции может также сказаться на международной банковской системе, в том числе европейской. К тому же санкционная лихорадка Трампа подтолкнет некогда друзей США в объятья Китая и России. Последняя, например, предупреждает автор материала, на фоне американо-турецких отношений уже потирает руки.  

Да и сама она после санкций из-за присоединения Крыма уже способна подговорить другие страны отойти от доллара и финансовых систем, где доминируют США. В доказательство Financial Times приводит национальную платежную систему "Мир", которая появилась в РФ в пику Visa и MasterСard.

Если Трамп продолжит санкционный бум, предупреждает издание, торговую систему во главе с США ждет экономический крах. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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