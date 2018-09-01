Поляки признали Крым российским

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В Польше одна из крупнейших спортивных газет выпустила карту к предстоящему старту Лиги Чемпионов. На ней Крым, как и Россия, окрашен в одинаковый красный цвет.
При этом Украина имеет малиновый цвет. Украинские власти пока никак не прокомментировали эту новость. Скриншот с сайта опубликован на onet.pl.
Ранее в Белоруссии появились глобусы, на которых полуостров изображен частью России. Кроме того, сообщения о российском Крыме периодически появляются на телеканалах Германии, Австрии и Швейцарии.
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