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Поляки признали Крым российским

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton_Astrey/ twitter.com
В Варшаве появились изображения полуострова, входящего в состав России

В Польше одна из крупнейших спортивных газет выпустила карту к предстоящему старту Лиги Чемпионов. На ней Крым, как и Россия, окрашен в одинаковый красный цвет.

При этом Украина имеет малиновый цвет. Украинские власти пока никак не прокомментировали эту новость. Скриншот с сайта опубликован на onet.pl.

Ранее в Белоруссии появились глобусы, на которых полуостров изображен частью России. Кроме того, сообщения о российском Крыме периодически появляются на телеканалах Германии, Австрии и Швейцарии. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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