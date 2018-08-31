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"Нафтогаз" пытается взыскать деньги у "Газпрома" в суде

Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Давыдков
продолжениеКиев возбудился на российский флот и запасы золота
Российский монополист верит в скорый и позитивный для себя судебный вердикт

Компания "Нафтогаз" в августе в очередной раз попросила суд возобновить взыскание $2,56 млрд с "Газпрома". Российский холдинг ожидает отказа со стороны суда, сообщил замначальника управления юридического департамента "Газпрома" Юрий Иванов

"В августе "Нафтогаз" в третий раз попросил шведский суд отменить свое решение о приостановке исполнения. "Газпром" подготовил свои комментарии и подал иск в шведский суд, и в настоящее время мы ожидаем безусловно позитивного решения шведского суда, которое, к сожалению, еще не вынесено, но мы ожидаем его вынесения в ближайшее время", – цитирует в пятницу РИА "Новости" Иванова.

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Он отметил, что украинская компания пыталась арестовать принадлежащее "Газпрому" имущество в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. Однако шведский суд согласился с приостановкой исполнения таких решений. "Нафтогаз" все еще пытается оспорить решения суда.

Также сейчас продолжаются и судебные разбирательства в Соединенном Королевстве.

"И 4-5 сентября в английском суде состоятся слушания по вопросу отмены приказа об аресте имущества", – приводит слова Иванова ТАСС. 

Также "Газпром" не обладает документами из Нидерландов, которые бы свидетельствовали о попытках украинской компании арестовать имущество российского монополиста.

"Более того, по нашей информации "Нафтогаз" до сих пор так и не подал в голландский суд документов о признании и принудительном исполнении арбитражного решения. Но уже третий раз просил суд продлить ему срок подачи документов", – добавил представитель "Газпрома".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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