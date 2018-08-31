Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине предложили забрать у России флот и алмазный фонд

Фото: utro.ru
Украинские националисты составили реестр, чего бы отобрать у России

Ура-патриоты постмайданной Незалежной неустанно работают над тем, как бы развернуть исторические события таким образом, чтобы расставить "правильные" пограничные вешки украинского государства. А заодно и попробовать запустить руку в богатства России. С очередным заявлением выступил лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок – Киев, считает он, должен претендовать на значительную часть военно-морского флота Российской Федерации и Алмазный фонд.

По его разумению, по итогам распада Советского Союза Незалежная якобы недополучила много чего эдакого, чего ей должно причитаться, а также имеет право на компенсации за ущерб, который Россия, опять же якобы, нанесла соборной со времен 1921 года.

По теме

"Более того, надо выставить счет за то, что после развала СССР мы не получили, например, 1/16 части Черноморского, Тихоокеанского и Балтийского флотов. Мы не получили шестнадцатой части алмазного фонда и золотовалютного запаса СССР. Мы не получили части помещений за рубежом, которые принадлежали СССР", – рассказал Тягнибок в эфире тернопольского телеканала ИНТБ.

"Свободовец" считает, что начиная с 1921 г. Незалежная была оккупирована советскими властями, поэтому Киев может рассчитывать на материальную выплату. В этой связи его партия внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий определение статуса правопреемственности современного украинского государства.


Жаль, что он не поведал украинцам, сколько госдолга выплатила РФ в качестве правопреемственности СССР за все советские республики. А мы напомним.

Россия в августе 2017-го погасила задолженность по обязательствам бывшего Советского Союза перед Боснией и Герцеговиной в размере $125,2 млн. И это была последняя выплата по обязательствам распавшейся в 1991 г. единой страны. Теперь из государственного внешнего долга осталась лишь задолженность перед Южной Кореей, составляющая $594 млн, отметили тогда в Минфине.

На момент распада СССР, сообщало RT, сумма внешнего долга страны составляла почти $96,6 млрд. Россия взяла на себя обязательства Советского Союза в 1993-м. Помимо этого, Москва согласилась выплатить долги царского правительства, которые игнорировала советская власть.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Российский флот уничтожат за пять минут

Украинские депутаты бредят военным могуществом Незалежной

Мест нет: Россия перестает возить американцев на МКС

Последний совместный полет состоится в апреле 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей