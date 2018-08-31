Украинские националисты составили реестр, чего бы отобрать у России

Ура-патриоты постмайданной Незалежной неустанно работают над тем, как бы развернуть исторические события таким образом, чтобы расставить "правильные" пограничные вешки украинского государства. А заодно и попробовать запустить руку в богатства России. С очередным заявлением выступил лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок – Киев, считает он, должен претендовать на значительную часть военно-морского флота Российской Федерации и Алмазный фонд.

По его разумению, по итогам распада Советского Союза Незалежная якобы недополучила много чего эдакого, чего ей должно причитаться, а также имеет право на компенсации за ущерб, который Россия, опять же якобы, нанесла соборной со времен 1921 года.

"Более того, надо выставить счет за то, что после развала СССР мы не получили, например, 1/16 части Черноморского, Тихоокеанского и Балтийского флотов. Мы не получили шестнадцатой части алмазного фонда и золотовалютного запаса СССР. Мы не получили части помещений за рубежом, которые принадлежали СССР", – рассказал Тягнибок в эфире тернопольского телеканала ИНТБ.

"Свободовец" считает, что начиная с 1921 г. Незалежная была оккупирована советскими властями, поэтому Киев может рассчитывать на материальную выплату. В этой связи его партия внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий определение статуса правопреемственности современного украинского государства.

Жаль, что он не поведал украинцам, сколько госдолга выплатила РФ в качестве правопреемственности СССР за все советские республики. А мы напомним.

Россия в августе 2017-го погасила задолженность по обязательствам бывшего Советского Союза перед Боснией и Герцеговиной в размере $125,2 млн. И это была последняя выплата по обязательствам распавшейся в 1991 г. единой страны. Теперь из государственного внешнего долга осталась лишь задолженность перед Южной Кореей, составляющая $594 млн, отметили тогда в Минфине.

На момент распада СССР, сообщало RT, сумма внешнего долга страны составляла почти $96,6 млрд. Россия взяла на себя обязательства Советского Союза в 1993-м. Помимо этого, Москва согласилась выплатить долги царского правительства, которые игнорировала советская власть.

