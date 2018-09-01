Войска Незалежной стягивают к Донецку

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин утверждает, что через 2 недели украинские войска развернут полномасштабное наступление на Донбасс.

"Наши источники в штабах ООС и ОТГ "Восток" называют 14 сентября как возможную дату наступления", - цитирует его РИА "Новости".

Басурин подчеркнул, что Киев усилил информационное давление против ДНР, чтобы оправдать атаку.

"Нашей разведкой обнаружено развертывание ударной группировки украинских силовиков на мариупольском направлении под прикрытием проведения учений "Шторм-20018", – добавил он.

При этом украинский министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что не исключает проведения международной операции в регионе. По его словам, химическое радиоактивное загрязнение на востоке страны угрожает и европейским государствам.

"Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция", – подчеркнул Аваков.