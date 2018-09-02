Розыгрыш пранкеров обезглавил армию Украины

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Глава украинского Минобороны Степан Полторак стал жертвой розыгрыша со стороны российских принтеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вована).
Столяров и Кузнецов позвонили Полтораку якобы из самолета Петра Порошенко, летевшего из Вашингтона в Киев, и от имени президента страны жестко потребовали убрать с линии фронта в Донбассе всю технику, а также предложили ему написать заявление об уходе.
"Он на это согласился", – цитирует Столярова RT.
Однако, вскоре Полторак все же выяснил, что на самом деле ему звонил не Порошенко.
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