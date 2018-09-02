Розыгрыш пранкеров обезглавил армию Украины

Министр обороны страны согласился уйти в отставку после звонка лже-Порошенко

Глава украинского Минобороны Степан Полторак стал жертвой розыгрыша со стороны российских принтеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вована).

Столяров и Кузнецов позвонили Полтораку якобы из самолета Петра Порошенко, летевшего из Вашингтона в Киев, и от имени президента страны жестко потребовали убрать с линии фронта в Донбассе всю технику, а также предложили ему написать заявление об уходе.

"Он на это согласился", – цитирует Столярова RT.

Однако, вскоре Полторак все же выяснил, что на самом деле ему звонил не Порошенко.