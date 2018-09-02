На юго-востоке Незалежной замечены американские наемники

Военные высоких рангов из США и Канады в больших количествах стекаются в Донбасс. Об этом заявил глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции", – приводит слова Безсонова РИА "Новости".

По данным командования ДНР, иностранцы пополнили подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, которые расположились около населенного пункта Урзуф. Безсонов отметил, что американские и канадские специалисты призваны подготовить бойцов ВСУ к новому витку конфликта в Донбассе.