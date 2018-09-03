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Порошенко отказался воевать в Донбассе

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеУкраина готовится к войне на Азове
Глава Незалежной объяснил свое решение демократическими ценностями

Глава ДНР Александр Захарченко в результате взрыва в кафе погиб 31 августа. Эксперты и жители Незалежной считали, что Порошенко сразу начнет полномасштабное наступление, однако политик испугался. Он заявил, что не намерен вводить военное положение на территории Донбасса.

По его словам, принять такое решение было очень непросто, однако он объяснил это ценностями для Украины.

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"Это для меня было очень непростым решением, принять его и защитить перед парламентом, о том, что нет, мы не будем вводить военное положение, поскольку ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета. Я доверяю украинской нации и народу, что мы сможем пройти военные испытания без введения ограничений демократии", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

При этом глава государства до сих пор не извинился перед жителями Донбасса за истребление народа. Несмотря на заявление Порошенко, украинские войска продолжают обстрел непризнанных республик.

Напомним, что 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке погибли 2 человека – глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. В СБУ открестились от причастности к покушению.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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