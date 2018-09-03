Украина готовится к войне на Азове

В акваторию будут стянуты дополнительные силы

Киеву следует усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы в случае начала военного конфликта дать отпор "агрессору". С таким заявлением выступил лидер фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Максим Бурбак.



"Ответом на морскую блокаду страны должно быть наращивание нашего военного присутствия, усиление экономических санкций", – заявил политик в ходе сегодняшнего заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. Его слова приводит РИА "Новости".

Данное предложение прозвучало через несколько дней после того, как командование Военно-морских сил Украины сообщило, что Киев планирует в ближайшее время увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в азовской акватории.

Вскоре после этого Киев решил придумать основание для таких мер и распространил информацию о том, что российские спецслужбы вновь незаконно задержали в Азовском море украинское судно.

"В ночь с 31.08 на 01.09.2018 около 00:00 по местному времени береговая охрана ФСБ России задержала на пути из Мариуполя вблизи Бердянска украинский балкер Amadore, на 10:00 судно еще продолжает стоять", – сообщил в Facebook эксперт фонда "Майдан иностранных дел", главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко. Он добавил, что что обычно такие задержания длятся около трех часов.

Клименко также сообщил, что владельцем судна является компания из Одессы. На пути к Азовскому морю оно ждало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов. Эксперт пожаловался на то, что с 14 по 21 августа Россия свободно не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна.

Украинские политики настаивают на том, что действия российских пограничников незаконны. Россия же ссылается на двусторонние соглашения между Киевом и Москвой, согласно которым пограничные службы двух стран имеют право остановить любое подозрительное судно в Азовском море для досмотра. Разрешенное время задержания составляет до трех суток. Это с неохотой признают некоторые киевские чиновники: замглавы МИД Украины Елена Зеркаль ранее говорила о том, что россияне не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Тем не менее ситуацию с судоходством в Азовском море Украина оценивает как подготовку к вооруженному наступлению российских армии и флота на ее порты. Для защиты от предполагаемой агрессии украинцы готовятся стягивать в акваторию дополнительные силы.

В конце августа за украинских мореходов решил заступиться Государственный департамент США. В ведомстве заявили, что действия Москвы мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине. Российские дипломаты в ответ выразили недоумение тем, что Госдеп "озаботился легитимными остановками" для проверок судов – именно остановками, а не задержаниями и арестами. Также наши дипломаты обратили внимание на то, что американцы не упоминают о незаконных действиях украинской стороны в отношении российских судов "Норд" и "Механик Погодин".