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Украина засекретила поезда в Россию

Фото: wikipedia.org/VargaA
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Вопрос о прекращении железнодорожного сообщения стал военной тайной

Министерство инфраструктуры Украины засекретило свои предложения относительно закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Об этом странном решении узнали местные журналисты, которые попросили чиновников предоставить информацию об этом вопросе.

В ответ на запрос "Украинских новостей" сотрудники министерства прислали письмо, в котором говорится, что "запрошенный документ содержит информацию с ограниченным доступом" и что в соответствии с требованиями действующего законодательства "ему присвоен гриф "Для служебного пользования".

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В середине августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о подписании "исторического документа" о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. После того как он вступит в действие, "в Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", сообщил чиновник.

Никаких подробностей министр не привел, а от журналистов этот "исторический документ" власти теперь усиленно прячут. Между тем в самой Незалежной говорят о том, что отмена поездов в Россию в первую очередь нанесет огромный ущерб Украине и ее гражданам. В настоящий момент порядка 2 миллионов украинцев постоянно живут и работают в России. Отмена поездов полностью оторвет их от родины.

Россия же, которая построила железную дорогу в обход Украины и пустила по ней 240 поездов в сутки, негативных последствий от этого запрета практически не ощутит.

Сотрудники "Украинской железной дороги" и украинские пассажиры протестуют против отмены железнодорожного сообщения с РФ. "Я против. Нам не хочется, чтобы отменяли, потому что это наша работа. И пассажиры против, чтобы отменяли. Там и родственники живут, знакомые, родители, ездят как в гости, так и на могилки. Автобусом страшно ехать, поездом, конечно, не так опасно. Сегодня места все заняты", – сообщила журналистам проводница поезда Львов – Москва (цитируется по "Национальному банку новостей").

Восстают против самодурства Омеляна и украинские политики. "Это полностью абсурдная ситуация. Я считаю, что полного разрыва сообщения не будет. По крайней мере, я ни от кого из политиков такого не слышал", – сообщил бывший депутат Верховной рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко предложил привлечь Омеляна к ответственности, если железнодорожное сообщение с Россией действительно будет остановлено. Деньги, поступающие на Украину от гастарбайтеров в Москве, – это один из основных источников дохода Незалежной. К тому же в 2017 г. рейс Киев – Москва – Киев стал самым прибыльным для "Украинской железной дороги".

Андрей ФИЛАТОВ
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