Москва обратилась напрямую к хозяевам разбушевавшихся "пиратов"

Российское посольство в Вашингтоне призвало США "прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных".

Дипведомство опубликовало обращение на своей страничке в Facebook в ответ на заявление Госдепартамента о том, что осмотры украинских судов российскими военными кораблями в Азовском море и в районе Керченского пролива мешают международной навигации и являются частью кампании против Украины.

"Госдеп в лице официального представителя Х.Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море...Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Здесь замалчивают факты украинского пиратства", – отмечается в документе.

В российском ведомстве напомнили, что в марте 2018 г. украинские пограничники захватили траулер "Норд", команда которого не признает себя украинскими гражданами, а в августе в порту Херсона был заблокирован российский танкер "Механик Погодин".

Обвинения против России выдвигаются, чтобы отвлечь внимание от возмутительных случаев нарушений прав человека в США и в странах-сателлитах, подчеркнули в российском посольстве, привели в пример арест россиянки Марии Бутиной и призвали "начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах".

Киев обвинил Москву в том, что российские пограничники препятствуют судоходству в Азовском море: блокируют суда, идущие в украинские порты через Керченский пролив.

Однако пограничное управление ФСБ в Крыму неоднократно подчеркивало, что все проверки иностранных морских судов проходят в соответствии с нормами международного морского права, напоминает РИА ФАН.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, США вмешиваются в ситуацию в Азовском море, так как Киев терпит большие убытки, а Вашингтон его защищает. "США никогда не думали соблюдать никакие права, кроме своих. Очевидно, что когда они в своем заявлении говорят о нарушении правил судоходства в Азовском море, но не говорят, что стало этому причиной, то они уже лукавят и лицемерят. Россия не нарушает международных прав", – рассказал Брутер RT.