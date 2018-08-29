Здоровье
- Названа главная опасность диеты
- Отпуск спасет от ранней смерти
- Шашлыки оказались опасны для здоровья
Окружной суд Амстердама вынес решение об аресте акций оператора морского участка газопровода "Голубой поток" – Blue Stream Pipeline Company, принадлежащих "Газпрому", в рамках взыскания $2,56 млрд по спору с украинской компанией "Нафтогаз" в арбитраже Стокгольма. Также арестован долг BSPC перед российским монополистом.
Об этом говорится в отчете "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2018 года.
"В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 г., в том числе обеспечительные меры", – следует из отчета.
Blue Stream Pipeline Company B.V. – совместное предприятие
"Газпрома" и итальянской Eni. Оно создано на паритетных началах
для строительства газопровода "Голубой поток"
из России в Турцию. BSPC владеет морским
участком этой нитки и компрессорной станцией "Береговая". "Газпром" является владельцем
и оператором сухопутного участка газопровода.
Курс валюты позитивно отреагировал на выступление президента о пенсиях