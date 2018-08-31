Что это было: Подробности взрыва в Дзержинске

Пожар потушен, выясняются обстоятельства ЧП на оборонном предприятии

Спасатели ликвидировали возгорание на заводе им. Свердлова. Об этом сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.



"Пожар локализован в 12.16, ликвидация последствий пожара - в 13.05. Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 80 кв.м.", – говорится в сообщении ведомства.

По последним официальным данным, в результате взрыва на предприятии, где производилась взрывчатка, погибли трое рабочих и четверо были доставлены в больницу. "Пятый канал" опубликовал имена раненых.

Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, остальных – средней тяжести. Все они получили термические ожоги.

Как сообщает "НТА-Приволжье", на проходной завода образовалась толпа людей, чьи родственники работают на предприятии, чтобы узнать об их состоянии.

"Дозвониться по мобильным телефонам не удается, родственники ждут информации снаружи. Также на месте находится лаборатория по забору и анализу проб воздуха. СМИ на территорию завода по понятным причинам не пускают", – сообщает издание.

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