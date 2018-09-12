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Замысел Киева в Азовском море раскрыт

Фото: wikipedia.org
продолжениеУкраина отомстила России за Крым
Украина намерена любым путем спровоцировать Россию, чтобы Запад получил повод для атаки

Цель украинского руководства – создать как можно больше точек напряжения у российских границ. Об этом заявил зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе республики Крым, политолог Александр Форманчук.

Комментируя сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Сергея Попко о переброске дополнительных армейских сил в Приазовье, эксперт заметил, что Киев планомерно пускает окружающим пыль в глаза. То украинские власти рапортуют о создании собственной крылатой ракеты, которую можно направить на Крымский мост, то заявляют об усилении военной группировки, то – группировки морской. На деле же все оборачивается 100 км бесцельного полета и двумя морскими бронекатерами.

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"Украина не в состоянии создать крупную военную группировку в Азовском море. У них для этого нет возможностей. Но играть мускулами, демонстрировать готовность – это для них важно", – поясняет Форманчук. По его мнению, это делается для того, чтобы поддержать курс США.

"Нынешняя власть Украины во главе с президентом страны окончательно встроилась в фарватер политики преданности Вашингтону. Все расчеты делаются на поддержку Белого дома. Отсюда и желание нарастить военное присутствие в Азовском море и создать точки напряжения у границ России", – отметил Форманчук в интервью РИА "Новости".

Ранее главком украинских ВМС признал, что Украина значительно уступает в военном отношении России на Черном и Азовском морях. Позже появилась информация, что Киев обратился за помощью в разработке стратегии развития флота к западным специалистам.

Николай ВИКТОРОВ
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