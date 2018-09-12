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Армия Украины переброшена на Азов

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Укреплять рубежи Киев решил как на суше, так и с моря

Украина усилила сухопутную группировку войск в Приазовье. Об этом сообщил генерал-полковник ВСУ Сергей Попко.

Как написал командующий на своей странице в Facebook, Генштаб принял "меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья" из-за "агрессивных действий России".

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Чтобы служба на этом участке была более мотивированной, Попко вручил награды задействованному на Азове личному составу – так сказать, авансом.

Фото: facebook.com/smpopko.ksv

Параллельно были усилены и морские силы Незалежной на Азове. На днях туда доставили два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", построенные на верфи "Кузня на Рыбальском", принадлежащей Петру Порошенко. Кроме того, по распоряжению СНБО, подразделения береговой обороны в Приазовье должны быть обеспечены ракетами и средствами для их использования.

Ситуация на Азовском море обострилась после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд". РФ усилила контроль в акватории. Несмотря на то, что проверки происходят в полном соответствии с нормами международного права и жалоб со стороны владельцев судов, в том числе иностранных не поступало, киевские власти обвинили Москву в блокировании путей через Керченский пролив в украинские порты и заявили о намерении "дать ответ на провокации", пишет РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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