Республики Донбасса прекратят существование

США потребовали вернуть Украине потерянные земли

Проведение выборов в самопровозглашенных государственных образованиях является нелегитимным, а сами эти республики должны в скором времени быть ликвидированы. С таким заявлением выступил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.



В ноябре в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) пройдут выборы нового главы. Они были назначены после убийства руководителя республики Александра Захарченко, которое произошло 31 августа. Но по мнению Волкера, на неподконтрольных Киеву территориях нельзя проводить голосование.

"Это оккупированная территория. Вы не можете проводить выборы в зоне, в которой нет базовой безопасности. Помимо этого, территориальные единицы, о которых мы говорим, так называемые Донецкая и Луганская народные республики, не имеют будущего в рамках минских соглашений, у них нет места в украинском конституционном порядке", – заявил дипломат в интервью Deutsche Welle.

Объявленные выборы, по его словам, нарушают Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и противоречат логике минских документов, в которых зафиксировано, что "эти образования должны исчезнуть".

"Так что организация выборов – нелегитимное действие само по себе, во-первых, из-за вопросов к безопасности, но и потому, что эти территориальные единицы не должны существовать. Когда появится безопасность, то должны проводиться выборы мэра и выборы в областные администрации", - указал американский представитель.

Он пожаловался немецким журналистам на то, что на сегодняшний день он не видит прогресса в мирном урегулировании ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Причина, на взгляд Волкера, кроется в "нежелании Москвы идти на компромиссы". Все гаранты выполнения Комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе не хотят предпринимать никаких решительных шагов до проведения президентских выборов на Украине, также отметил дипломат.

Такое поведение всех заинтересованных сторон вполне понятно: последние четыре года Незалежная существует будто бы на пороховой бочке. Смена власти может привести к радикальному изменению вектора внешней и внутренней политики. При этом шансы на то, что такая смена произойдет, очень велики, поскольку действующий президент Петр Порошенко имеет микроскопический рейтинг и минимальные шансы избраться на второй срок.

Ранее Курт Волкер посоветовал Украине наращивать военный потенциал. Тем самым он, очевидно, дал понять, что Соединенные Штаты не верят в дипломатическое урегулирования конфликта на Донбассе и делают ставку на силовой сценарий.

"Они каждую неделю теряют солдат, защищая свою страну… И поэтому в этом контексте для Украины естественно строить свои Вооруженные силы, заниматься самообороной и естественно обращаться за помощью, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, им нужна помощь, потому что в них стреляют", – приводит слова дипломата издание "Госновости".