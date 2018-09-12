Активистка будет жаловаться в СБУ и прокуратуру

Воительница за чистоту родной мовы Лариса Ницой взбунтовалась против решения о возвращении в школы Незалежной учебников по русскому языку, которое приняла министр образования Лилия Гриневич.

Возмущению детской писательницы нет предела. Новость настолько ее огорошила, что чуть ли не стала причиной внезапно возникшей болезни Паркинсона – у Ницой затряслись конечности.

"Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки. Если бы передо мной была в тот момент министерка, я бы не знаю, что ей сделала. К**ва. Прибила бы", – написала она гневный пост в Facebook.

В нем же автор текстов для юных умов сообщила, что узнала о нововведении от активистки Марины Зеленюк, которая наткнулась на портале министерства образования и науки Украины на рекомендации для обучения на "мокшанском" языке школьников младших классов. Это при том, напомнила писательница, что несколько лет назад данный учебник со скандалом был изъят из программы благодаря группы несогласных, среди которых числилась Ницой.

Впрочем, больше всего ее разъярило перечисление символов Российской Федерации – гербе и гимне. Двуглавый орел упоминается в тексте как "птица гордая и хищная", с которой "воевать опасно".

Активистка пригрозила, что будет жаловаться в СБУ и прокуратуру. Если понадобиться, пойдет дальше. А пока она призвала украинских нардепов принять все возможные меры, чтобы снять Гриневич с поста.

Детская писательница Лариса Ницой оберегает украинский язык от "пропагандистского" русского. Не раз за его использование критике подвергались работники торговли, проводники и сотрудники национальной Службы безопасности.